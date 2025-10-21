HONOR Pad X7 LTE вышел в России — компактный планшет с GPS и 4G за 13 000 рублей

Новинка получила 8,7-дюймовый дисплей с защитой зрения, аккумулятор на 7020 мАч и восьмиядерный процессор Snapdragon 680, обеспечивающий стабильную работу при повседневных задачах.

Толщина корпуса — 7,99 мм, вес — 365 г, что делает устройство удобным для переноски и длительного использования на весу, например, в дороге или на приборной панели автомобиля.

Поддержка 4G LTE и GPS позволяет использовать планшет без привязки к Wi-Fi, а встроенная навигация делает его подходящим для путешествий и работы на выезде.

HONOR Pad X7 LTE доступен в цвете космический серый в конфигурациях 4/64 ГБ за 12 990 рублей и 4/128 ГБ за 14 990 рублей. До 15 ноября действует акция — скидка 3000 рублей.

Купить планшет можно в магазинах DNS, Мегафон, МТС, Билайн, OZON, Яндекс.Маркет и Ситилинк.