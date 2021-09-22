Honor показала свой новый ноутбук с двумя веб-камерами

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 08:34
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Honor показала свой новый ноутбук с двумя веб-камерамиЗвучит как минимум интересно
Уже на днях Honor проведёт свежую презентацию, посвящённую «умной жизни». На ней компания покажет не только смарт-устройства, но и более привычные, такие как ноутбук.
К слову, именно свой новый портативный компьютер Honor уже показала, опубликовав в сети тизер-постер устройства. Называться оно будет Honor MagicBook V 14, а его отличительной особенностью должно стать внедрение двойной веб-камеры с модулями на 5 Мп.
На данный момент нет точной информации, каким именно будет набор камер. Но наши коллеги из Gizmochina предположили, что одна из них будет широкоугольной. С её помощью пользователи смогут «захватывать» большие пространства во время видеозвонков.
Напомним, что сама презентация Honor Smart Life состоится уже 26 сентября.