Honor показала свой новый ноутбук с двумя веб-камерами

На данный момент нет точной информации, каким именно будет набор камер. Но наши коллеги из Gizmochina предположили, что одна из них будет широкоугольной. С её помощью пользователи смогут «захватывать» большие пространства во время видеозвонков.

Напомним, что сама презентация Honor Smart Life состоится уже 26 сентября.