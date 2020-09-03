Honor "похвасталась" теплоотводом и охлаждением в своем первом недорогом игровом ноутбуке

Так, если верить имеющимся данным, относительно недорогой Honor Hunter Gaming Laptop сможет предложить пользователям тот же уровень теплоотвода и охлаждения, что на сегодняшний день представлен лишь в игровых ноутбуках высокого класса. В сети даже была опубликована фотография, демонстрирующая, что область возле клавиш W, A, S и D имеет температуру 30,6 °C в режиме нагрузки - это, на секунду, крайне достойный показатель, так как именно данная область чаще всего заметно нагревается при игровом сценарии использования ноутбука.