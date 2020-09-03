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Сегодня 08:20
Honor "похвасталась" теплоотводом и охлаждением в своем первом недорогом игровом ноутбуке
Результаты и вправду впечатляющие
Через две недели Honor должна представить свой первый игровой ноутбук - Honor Hunter Gaming Laptop. Устройство, судя по заявлениям самой компании, должно оказаться своеобразным прорывом на рынке подобных девайсов. И чтобы подогреть интерес публики к новинке, производитель решил “похвастаться” теплоотводом и охлаждением в грядущем портативном компьютере для геймеров.
Так, если верить имеющимся данным, относительно недорогой Honor Hunter Gaming Laptop сможет предложить пользователям тот же уровень теплоотвода и охлаждения, что на сегодняшний день представлен лишь в игровых ноутбуках высокого класса. В сети даже была опубликована фотография, демонстрирующая, что область возле клавиш W, A, S и D имеет температуру 30,6 °C в режиме нагрузки - это, на секунду, крайне достойный показатель, так как именно данная область чаще всего заметно нагревается при игровом сценарии использования ноутбука.
Напомним, что анонс новинки от Honor ожидается уже 17 сентября 2020 года. И хоть в сети есть информация о невысокой цене устройства, к сожалению, более точной информации до сих пор нет.