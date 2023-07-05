Honor представил недорогой планшет с впечатляющим аккумулятором и 11-дюймовым экраном

Представители бренда отметили, что новинка получила прочный металлический корпус, вес всего в 495 г и толщину 6,9 мм.

Также планшет оснащён 11,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. Особенностью звуковой системы устройства является наличие шести динамиков, обеспечивающих высококачественное звучание.

Tablet X8 Pro работает на базе процессора Snapdragon 685 и оснащён аккумулятором ёмкостью 7250 мАч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт.

Камера на передней и задней панелях имеет разрешение 5 Мп.

Цены на новый планшет таковы: модель 4/128 ГБ стоит всего $140, модель 6/128 ГБ обойдётся в $150, вариант 8/128 ГБ стоит $195, а версия 8/256 ГБ оценили в $220.