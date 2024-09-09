HONOR представил очень недорогой планшет Pad X8a на Android 14

Опубликовано 09 сентября 2024, 07:081 мин.
HONOR представил очень недорогой планшет Pad X8a на Android 14Отличный бюджетник
Компания HONOR выпустила новый бюджетный планшет Pad X8a в Индии, который можно приобрести всего за $155.
Устройство работает на процессоре Snapdragon 680 и имеет 4 ГБ оперативной памяти, что делает его достаточно производительным для базовых задач. Хранилище доступно в двух конфигурациях: 64 ГБ и 128 ГБ, с возможностью расширения с помощью карты памяти.
Планшет оснащен 11-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920 × 1200 пикселей и поддержкой 16.7 миллионов цветов, что обеспечивает качественное отображение контента.
На задней панели установлена 8-мегапиксельная камера. За автономность отвечает батарея на 8300 мАч.
Работает устройство на базе MagicOS 8.0, построенной на Android 14. Есть поддержка лишь Wi-Fi-соединения, без возможности использования SIM-карты.