HONOR представил очень недорогой планшет Pad X8a на Android 14

Устройство работает на процессоре Snapdragon 680 и имеет 4 ГБ оперативной памяти, что делает его достаточно производительным для базовых задач. Хранилище доступно в двух конфигурациях: 64 ГБ и 128 ГБ, с возможностью расширения с помощью карты памяти.

Планшет оснащен 11-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920 × 1200 пикселей и поддержкой 16.7 миллионов цветов, что обеспечивает качественное отображение контента.