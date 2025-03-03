HONOR представил супер-долгоиграющий компактный ноутбук MagicBook Pro 14

Опубликовано 03 марта 2025, 20:131 мин.
HONOR представил супер-долгоиграющий компактный ноутбук MagicBook Pro 14Он оснащен процессором Intel
На выставке Mobile World Congress в Барселоне HONOR представил новый компактный ноутбук MagicBook Pro 14. Это устройство дополнит линейку ноутбуков HONOR MagicBook Pro, дебютировавшую в 2024 году. Основной особенностью новинки является поддержка технологии HONOR Turbo X, которая обеспечивает высокую производительность и длительное время работы от батареи.
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Ноутбук весит около 1,3 кг и имеет толщину всего 15,9 мм. Он оснащен экраном с разрешением 3.1K и защитой от вредного синего света. Экран OLED с частотой обновления до 120 Гц и яркостью до 700 нит. За производительность отвечают процессоры Intel Core Ultra, а также оперативная память объемом до 32 ГБ и SSD-накопитель на 1 ТБ.
Кроме того, HONOR MagicBook Pro 14 предлагает высокую автономность. Батарея емкостью 92 Вт·ч позволяет использовать устройство до 12 часов без подзарядки в режиме повседневной работы.