HONOR представил сверхлёгкие часы Watch 5 и флагманский планшет MagicPad 2 на выставке IFA

Флагманский планшет MagicPad 2 получил 12.3-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 3K и частотой обновления до 144 Гц. Экран поддерживает функции защиты зрения, включая технологию «ИИ-дефокус», которая снижает нагрузку на глаза при длительном использовании.

Новинка оснащена процессором Snapdragon 8s Gen 3 и работает на базе MagicOS 8.0 (Android 14), предлагая функции, такие как распознавание рукописных формул и преобразование речи в текст в реальном времени.

Устройство поддерживает до 12 ГБ оперативной памяти, с возможностью расширения до 20 ГБ за счёт технологии HONOR RAM Turbo, и оснащено батареей на 10 050 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт. Планшет доступен с 5 сентября по цене €599.

Смарт-часы HONOR Watch 5 весят всего 35 граммов благодаря использованию кремний-углеродной батареи, которая обеспечивает до 15 дней работы без подзарядки.