Honor представила мощный и недорогой ноутбук MagicBook X 14 2023 с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ SSD

Honor представила мощный и недорогой ноутбук MagicBook X 14 2023 с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ SSDЦена и вправду очень приятная
Компания Honor представила свой новый ноутбук MagicBook X 14 2023, предлагая пользователям относительно доступное устройство с хорошими характеристиками всего за 580 долларов.
Фото: Honor
MagicBook X 14 2023 оснащён 12-ядерным процессором Intel Core i5-12450H, 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ SSD-накопителя. Это единственная доступная конфигурация для данной модели.
Новинка получила 14-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920 х 1200 пикселей и 100% охватом цветового пространства sRGB. Последнее обеспечивает высокое качество изображения для работы с графикой и просмотра видео.
Корпус ноутбука металлический, толщина составляет всего 16,5 мм. При этом вес также приятно радует — всего 1,4 кг. Ёмкость аккумулятора составляет 60 Вт·ч, что обещает длительное время автономной работы.
В комплект поставки входит зарядное устройство мощностью 65 Вт для быстрой зарядки ноутбука.
MagicBook X 14 2023 также получил основные необходимые порты: USB Type-C, USB Type-A, HDMI и разъём для наушников. Ноутбук поддерживает беспроводные технологии Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 для подключения к интернету и внешним устройствам.