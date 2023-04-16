Honor представила мощный и недорогой ноутбук MagicBook X 14 2023 с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ SSD

MagicBook X 14 2023 оснащён 12-ядерным процессором Intel Core i5-12450H, 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ SSD-накопителя. Это единственная доступная конфигурация для данной модели.

Новинка получила 14-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920 х 1200 пикселей и 100% охватом цветового пространства sRGB. Последнее обеспечивает высокое качество изображения для работы с графикой и просмотра видео.

Корпус ноутбука металлический, толщина составляет всего 16,5 мм. При этом вес также приятно радует — всего 1,4 кг. Ёмкость аккумулятора составляет 60 Вт·ч, что обещает длительное время автономной работы.