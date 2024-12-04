HONOR представила ноутбуки Magicbook X16 Plus и X14 Plus с новейшим процессором Intel Core i5-220H

Magicbook X14 Plus более компактный, с 14-дюймовым дисплеем разрешением 2880 x 1800 пикселей, толщиной корпуса 16 мм и весом 1.34 кг. Аккумулятор на 60 Вт·ч также поддерживает 65-ваттную зарядку. В отличие от X16 Plus, клавиатура лишена цифрового блока.

Обе модели работают на Windows 11 Home, поддерживают Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 и NFC. Ноутбуки доступны в цветах Starry Gray и Light Sea Blue по цене от 4899 юаней (около 46 500 рублей). Поставки начнутся 12 декабря.