HONOR представила ноутбуки Magicbook X16 Plus и X14 Plus с новейшим процессором Intel Core i5-220H

HONOR представила ноутбуки Magicbook X16 Plus и X14 Plus с новейшим процессором Intel Core i5-220HНа китайском рынке цены прекрасны
Оба устройства предлагают варианты памяти на 16 или 32 ГБ оперативки и 1 ТБ SSD.
Magicbook X16 Plus получил 16-дюймовый экран с разрешением 2560 x 1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 430 нит. Корпус толщиной менее 18 мм весит 1.79 кг.
Устройство оснащено батареей емкостью 75 Вт·ч с поддержкой 65-ваттной быстрой зарядки. Также ноутбук имеет два порта USB-C, два USB-A, HDMI, аудиоразъем и подсвечиваемую клавиатуру с цифровым блоком.
Magicbook X14 Plus более компактный, с 14-дюймовым дисплеем разрешением 2880 x 1800 пикселей, толщиной корпуса 16 мм и весом 1.34 кг. Аккумулятор на 60 Вт·ч также поддерживает 65-ваттную зарядку. В отличие от X16 Plus, клавиатура лишена цифрового блока.
Обе модели работают на Windows 11 Home, поддерживают Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 и NFC. Ноутбуки доступны в цветах Starry Gray и Light Sea Blue по цене от 4899 юаней (около 46 500 рублей). Поставки начнутся 12 декабря.