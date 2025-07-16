HONOR представила планшет GT2 Pro с чипом Snapdragon 8 Gen 3 и 165 Гц дисплеем

Опубликовано 16 июля 2025, 07:291 мин.
HONOR представила планшет GT2 Pro с чипом Snapdragon 8 Gen 3 и 165 Гц дисплеемМинимальная цена 23 тыс рублей
Компания HONOR официально представила новый флагманский планшет GT2 Pro.
Устройство получило топовый процессор Snapdragon 8 Gen 3, 3K-экран с частотой обновления 165 Гц и аккумулятор ёмкостью 10 100 мАч.
Толщина корпуса составляет всего 5,8 мм, а вес — 580 г. Дисплей планшета поддерживает нативную работу игр с высокой частотой кадров, например, 165 FPS в CrossFire Mobile.
За охлаждение отвечает графеновая система, а для эффекта погружения установлены 8 динамиков и 3D-вибромотор. GT2 Pro предлагается в четырёх конфигурациях:
- 8/128 ГБ — 2124 юаня (около 23 000 рублей)
- 8/256 ГБ — 2294 юаня (около 25 000 рублей)
- 12/256 ГБ — 2549 юаней (около 28 000 рублей)
- 16/512 ГБ — 2889 юаней (около 31 000 рублей)
Старт продаж в Китае намечен на 28 июля. Планшет позиционируется как универсальное устройство для игр, мультимедиа и работы.