HONOR представила планшет GT2 Pro с чипом Snapdragon 8 Gen 3 и 165 Гц дисплеем

За охлаждение отвечает графеновая система, а для эффекта погружения установлены 8 динамиков и 3D-вибромотор. GT2 Pro предлагается в четырёх конфигурациях:

8/128 ГБ — 2124 юаня (около 23 000 рублей)

8/256 ГБ — 2294 юаня (около 25 000 рублей)

12/256 ГБ — 2549 юаней (около 28 000 рублей)

16/512 ГБ — 2889 юаней (около 31 000 рублей)

Старт продаж в Китае намечен на 28 июля. Планшет позиционируется как универсальное устройство для игр, мультимедиа и работы.