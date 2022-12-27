Honor представила топовый флагманский планшет со 144-Гц экраном

Honor представила топовый флагманский планшет со 144-Гц экраномДа ещё и не очень дорогой
В последнее время Honor очень продуктивна. Компания не только представила флагманскую линейку Honor 80 GT, но также показала свой новый планшет — Honor Pad V8 Pro.
Фото: GSMArena
Пока что устройство доступно лишь на рынке Китая, но, вероятнее всего, совсем скоро оно добёрется и до глобального рынка. Девайс получил 12,1-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2560 × 1600 пикселей и частотой обновления 144 Гц.
Планшет может похвастаться сертификацией IMAX Enhanced. Это говорит о том, что Honor Pad V8 Pro позволяет воспроизводить контент, соответствующий этому стандарту. За «объёмный звук» отвечают восемь динамиков с поддержкой технологии DTS:X.
В основу новинки лёг флагманский процессор Dimensity 8100 от MediaTek. Также устройство получило от 8 до 12 ГБ оперативной памяти и от 128 до 256 ГБ памяти постоянной. Из коробки новинка работает под управлением Android 12 с установленной поверх Magic UI 7.0.
Цена планшета — от 375 до 475 долларов. Старт продаж уже 30 декабря.