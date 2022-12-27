Honor представила топовый флагманский планшет со 144-Гц экраном

Пока что устройство доступно лишь на рынке Китая, но, вероятнее всего, совсем скоро оно добёрется и до глобального рынка. Девайс получил 12,1-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2560 × 1600 пикселей и частотой обновления 144 Гц.

Планшет может похвастаться сертификацией IMAX Enhanced. Это говорит о том, что Honor Pad V8 Pro позволяет воспроизводить контент, соответствующий этому стандарту. За «объёмный звук» отвечают восемь динамиков с поддержкой технологии DTS:X.