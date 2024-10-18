HONOR примкнул к производителям игровых планшетов с новой моделью Tablet GT Pro

Планшет оборудован аккумулятором на 10050 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 66 Вт, а его уникальная система охлаждения с площадью рассеивания более 40 000 мм2 помогает предотвратить перегрев устройства во время длительных игровых сессий.

Стоимость HONOR Tablet GT Pro начинается от 32 000 рублей за модель 8/128 ГБ.