Honor привезла в Россию новейшие недорогие ноутбуки на AMD Ryzen

MagicBook 14 оснащен 14-дюймовый Full HD дисплеем, а в качестве процессора в нем используется AMD Ryzen 5 3500H. За графику отвечает собственная технология “красных” для мобильных решений — Radeon Vega 8. Оперативной памяти в ноутбуке 8 ГБ типа DDR4, а постоянной на выбор имеется 256 либо 512 ГБ типа SSD PCIe. Также в устройстве имеется два полноразмерных USB 3.0, USB Type-C, HDMI, а также 3,5 мм аудиоджек для наушников. По словам производителя, ноутбук способен проработать от одного заряда до 10 часов в смешанном режиме. Отличительной особенностью ноутбуков Honor является функция MagicLink 2.0 — в нижней части корпуса расположился NFC-модуль, благодаря которому пользователи смартфонов Honor могут мгновенно связывать свои устройства с ноутбуками, в том числе для передачи данных.