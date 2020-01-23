Honor привезла в Россию новейшие недорогие ноутбуки на AMD Ryzen
MagicBook 14 оснащен 14-дюймовый Full HD дисплеем, а в качестве процессора в нем используется AMD Ryzen 5 3500H. За графику отвечает собственная технология “красных” для мобильных решений — Radeon Vega 8. Оперативной памяти в ноутбуке 8 ГБ типа DDR4, а постоянной на выбор имеется 256 либо 512 ГБ типа SSD PCIe. Также в устройстве имеется два полноразмерных USB 3.0, USB Type-C, HDMI, а также 3,5 мм аудиоджек для наушников. По словам производителя, ноутбук способен проработать от одного заряда до 10 часов в смешанном режиме. Отличительной особенностью ноутбуков Honor является функция MagicLink 2.0 — в нижней части корпуса расположился NFC-модуль, благодаря которому пользователи смартфонов Honor могут мгновенно связывать свои устройства с ноутбуками, в том числе для передачи данных.
“Старшая” версия MagicBook оснащена уже 16-дюймовым дисплеем, но за счет минимальных рамок экран ноутбука занимает 90% всей лицевой поверхности. При этом разрешение дисплея тоже Full HD. Также имеется поддержка 100% покрытия цветов по стандарту sRGB. За работу ноутбука отвечает более производительный процессор AMD Ryzen 5 3550H, при этом в MagicBook Pro также установили 8 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD PCIe. Ноутбук имеет достаточно низкий уровень шума за счет использования двух кулеров и шести датчиков температуры. По словам Honor, автономность ноутбука находится на уровне 12 часов просмотра видео без интернета. MagicBook Pro также имеет полный набор портов и поддержку технологии MagicLink 2.0.
Что касательно цены, то базовая модель MagicBook 14 с 256 ГБ постоянной памяти оценен в 44 990 рублей, а модель на 512 ГБ — 49 990 рублей. MagicBook Pro в России будет продаваться за 59 990 рублей. Предзаказ на устройства открыт с 24 января, а в продажу они поступят 31 января. Причем покупатели MagicBook Pro получат 30 дней на тестирование, в рамках которого устройство можно будет вернуть обратно без объяснения причин.