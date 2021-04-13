Honor привёз в Россию ноутбуки с 10 часами автономности

Речь идёт о моделях MagicBook 14 и MagicBook 15. Оба устройства способны проработать от одного заряда до 10,5 часов, рассказали представители Honor. Вместе с тем в основу ноутбуков лели процессоры Intel Core 11-го поколения со встроенной графикой Intel Iris X.

Что интересно, и 14, и 15-дюймовые модели получили по 16 ГБ оперативной памяти и по 512 ГБ быстрой SSD-памяти. Также оба устройства поддерживают беспроводное соединение стандарта Wi-Fi 6 (со скоростью до 2400 Мбит/с).