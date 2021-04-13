Honor привёз в Россию ноутбуки с 10 часами автономности
Речь идёт о моделях MagicBook 14 и MagicBook 15. Оба устройства способны проработать от одного заряда до 10,5 часов, рассказали представители Honor. Вместе с тем в основу ноутбуков лели процессоры Intel Core 11-го поколения со встроенной графикой Intel Iris X.
Что интересно, и 14, и 15-дюймовые модели получили по 16 ГБ оперативной памяти и по 512 ГБ быстрой SSD-памяти. Также оба устройства поддерживают беспроводное соединение стандарта Wi-Fi 6 (со скоростью до 2400 Мбит/с).
Набор портов достаточно стандартный для Windows-ноутбуков: два USB-Type A, один USB-Type C, порт HDMI, а также 3,5 мм аудиоразъём.
Старт продаж новинок намечен на 20 апреля 2021 года. Что же касательно цен, то Honor MagicBook 14 с процессором Intel Core i7-1165G7 и i5-1135G7 обойдётся в 99 990 рублей и 79 990 рублей соответственно. Honor MagicBook 15 представлен лишь версией с Intel Core i5-1135G7. За него попросят 89 990 рублей.
Отметим, что с 20 апреля по 3 мая 2021 года новые модели будут продаваться со скидкой размером 15 000 рублей. Активируется она при добавлении продукта в корзину.