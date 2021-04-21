Honor снизила стоимость новых ноутбуков MagicBook на 15 тысяч рублей

Так, первые покупатели HONOR MagicBook 14 могут приобрести его за 64 990 рублей вместо прежних 79 990. Модель работает на базе процессора Intel Core i5 и имеет 8 ГБ оперативной и 512 ГБ внутренней памяти. Ноутбук получил поддержку быстрой зарядки на 65 Вт, 14-дюймовый дисплей с режимом защиты зрения Eye Comfort и сканер отпечатков пальцев.

В то же время, на 15 тысяч дешевле можно купить и 15,6-дюймовую модель MagicBook. Она работает на базе Intel Core 11-го поколения, имеет 16 ГБ оперативной и 512 ГБ внутренней памяти.

Приобрести новинки можно на официальном сайте Honor, который можно посетить перейдя по этой ссылке.