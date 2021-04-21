Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 11:01
Honor снизила стоимость новых ноутбуков MagicBook на 15 тысяч рублей
Речь о моделях MagicBook 14 и 15
В своем российском онлайн-магазине китайская компания Honor снизила стоимость новых ноутбуков MagicBook на 15 тысяч рублей. Речь о моделях MagicBook 14 и 15.
Так, первые покупатели HONOR MagicBook 14 могут приобрести его за 64 990 рублей вместо прежних 79 990. Модель работает на базе процессора Intel Core i5 и имеет 8 ГБ оперативной и 512 ГБ внутренней памяти. Ноутбук получил поддержку быстрой зарядки на 65 Вт, 14-дюймовый дисплей с режимом защиты зрения Eye Comfort и сканер отпечатков пальцев.
В то же время, на 15 тысяч дешевле можно купить и 15,6-дюймовую модель MagicBook. Она работает на базе Intel Core 11-го поколения, имеет 16 ГБ оперативной и 512 ГБ внутренней памяти.
Приобрести новинки можно на официальном сайте Honor, который можно посетить перейдя по этой ссылке.