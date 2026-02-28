HONOR везет на MWC самый тонкий планшет в мире

Бренд HONOR в рамках выставки MWC Barcelona 2026 представит свой новый флагманский планшет HONOR MagicPad 4. Ожидается, что новинка станет самой тонкой в мире в своем классе, получив корпус толщиной всего 4,8 мм.

Устройство будет работать на базе мощного процессора Snapdragon 8 Gen 5. Планшет оснастят 12,3-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 3K и частотой обновления 165 Гц, в котором также будут реализованы технологии защиты зрения. За качественный звук будет отвечать система из 8 динамиков с поддержкой пространственного аудио.

Помимо выдающихся характеристик, производитель обещает оснастить MagicPad 4 уникальным режимом для продуктивной работы. Все подробности о новых функциях, технологиях и стоимости новинки будут раскрыты на специальном мероприятии «Создатели AI-будущего», которое состоится 1 марта.