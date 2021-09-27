Honor выпустила новые игровые ноутбуки

Обе модели получили 16,1-дюймовые IPS-экраны с частотой обновления изображения 144 Гц и разрешением Full HD. Отмечается, что охват цветового пространства sRGB составляет 100%, а дисплей занимает 87,3% площади крышки. MagicBook 16 Pro получили 16 ГБ оперативной и 512 ГБ внутренней памяти.

В новых ноутбуках Honor реализована система охлаждения — три тепловые трубки и два вентилятора. Также устройства получили сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку включения, по два микрофона, поддержку быстрой зарядки мощностью 135 Вт и операционную систему Windows 10 с гарантированным обновлением до Windows 11. Время автономной работы достигает 8 часов. Минимальная комплектация оценивается в 960 долларов.