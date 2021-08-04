Honor выпустит напоминающий iPad Pro планшет

Судя по тизеру, который опубликовала сама компания, девайс будет сильно напоминать планшет от другой именитой компании — iPad Pro от Apple.

Называться устройство Honor будет стандартно для бренда — Honor V7 Pro. Ему приписывают поддержку фирменного чехла-клавиатуры, который при этом будет поддерживать зарядку внешних устройств. Внешне решение от китайской компании сильно напоминает другой продукт от Apple — клавиатуру Magic Keyboard для всё того же iPad Pro, сообщает GSMArena.