Honor выпустит напоминающий iPad Pro планшет

Honor выпустит напоминающий iPad Pro планшетНе самый худший источник для вдохновения, стоит признать
Судя по тизеру, который опубликовала сама компания, девайс будет сильно напоминать планшет от другой именитой компании — iPad Pro от Apple.
Называться устройство Honor будет стандартно для бренда — Honor V7 Pro. Ему приписывают поддержку фирменного чехла-клавиатуры, который при этом будет поддерживать зарядку внешних устройств. Внешне решение от китайской компании сильно напоминает другой продукт от Apple — клавиатуру Magic Keyboard для всё того же iPad Pro, сообщает GSMArena.
Помимо этого, новенький Honor V7 Pro получит поддержку стилуса Huawei M-Pencil 2. В основу же планшета ляжет чип Kompanio 1300T от MediaTek. По своей сути, SoC представляет из себя специальную версию Dimensity 1200.
Цена и дата старта продаж планшета всё ещё остаются неизвестными.