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Сегодня в 12:29
Honor выпустит новый «загадочный» планшет
Первый слух и прямиком из Geekbench
В сети появилась информация о новой разработке Honor. Экс-суббренд Huawei прямо сейчас работает над новым «загадочным» планшетом, о котором ещё даже не было слухов и который не был анонсирован, но уже «засветился» в популярном бенчмарке Geekbench.
Речь идёт об устройстве под кодовым именем AGM3-W09HN. Оно, судя по данным Geekbench, работает на базе чипа MediaTek Helio G80. Как пишет MySmartPrice, данный SoC может «похвастаться» двумя ядрами ARM Cortex-A75 на 2,0 ГГц и шестью ядрами ARM Cortex-A55 с частотой до 1,8 ГГц. За графику отвечает ускоритель ARM Mali-G52 MC2.
Тест прошла версия планшета с 4 ГБ оперативной памяти. Возможно, будет версия с большим объёмом. Также Geekbench показал использование Android 10, но, по мнению специалистов, релизная версия получит уже Android 11.