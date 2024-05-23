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Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 23 мая 2024, 08:25
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HP анонсировала ИИ-ноутбук на новейшем ARM-чипе Snapdragon X Elite

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Компания HP представила новый ноутбук EliteBook Ultra G1q, оснащенный ARM-чипом Snapdragon X Elite.
HP анонсировала ИИ-ноутбук на новейшем ARM-чипе Snapdragon X Elite
© Gizmochina

Ноутбук выполнен в цвете «атмосферный синий», его толщина составляет 14.22 мм, а вес — 1.349 кг.

Новинка оснащена 14-дюймовым сенсорным IPS-экраном с разрешением 2240 x 1400 пикселей, антибликовым покрытием и яркостью до 300 нит.

EliteBook Ultra G1q работает на чипсете Snapdragon X Elite X1E-78-100 с 12 ядрами Qualcomm Oryon CPU, достигающими частоты до 3.4 ГГц, графическим процессором Adreno и нейронным процессором Hexagon для ИИ-функций.

Энергоэффективный чипсет позволяет создавать легкие устройства с менее агрессивной системой охлаждения.

Этот ноутбук поддерживает ИИ-функции, такие как размытие фона и виртуальный фон для видеозвонков, а также шумоподавление.

Он оснащен 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем PCIe Gen 4 NVMe на 512 ГБ или 1 ТБ.

В ноутбуке установлены четыре стереодинамика и два микрофона с поддержкой Poly Studio, а для видеозвонков используется 5-мегапиксельная веб-камера. Батарея емкостью 59 Втч поддерживает быструю зарядку через 65 Вт Type-C.

Версия EliteBook Ultra G1q с 512 ГБ памяти доступна для предзаказа на сайте компании по цене $1699.

Источник:Gizmochina
Автор:Булат Кармак
Теги:
#HP
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#Snapdragon
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#ARM