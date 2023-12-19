HP Omen Transcend 14: самый легкий в мире 14-дюймовый игровой ноутбук

Transcend 14 сохранил дизайн семейства Omen с небольшими изменениями для повышения портативности. Пусть вас не обманывают его компактные размеры — в нем установлены процессор Intel Core Ultra и графика Nvidia GeForce RTX 40.

Что касается возможностей подключения, ноутбук оснащен интерфейсами Thunderbolt 4, HDMI 2.1 и несколькими портами USB. 14-дюймовый OLED-дисплей дополненный полноценной RGB-клавиатурой, настраиваемой с помощью Omen Gaming Hub, точно найдут свою аудиторию.

Под капотом — до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и SSD PCIe Gen4 NVMe (до 2 ТБ). При небольшом весе 1637 г и размерах 313×233,5×17,99 мм Transcend 14 представляет собой игровую мощь в компактном корпусе.

Ждем CES 2024.