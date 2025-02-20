HP подтвердила скорый выход мобильных RTX 5060 и RTX 5050 через характеристики своего ноутбука Victus 15

Судя по имеющейся информации, RTX 5050 и RTX 5060 станут самыми младшими представителями линейки Blackwell и, вероятно, получат от 4608 ядер и ниже.

Отметим, что ранее также были слухи, что эти видеокарты могут использовать память GDDR6 вместо GDDR7, но официального подтверждения пока нет.