HP представила ноутбуки OmniBook 5 с чипами Snapdragon

14-дюймовая версия OmniBook 5 будет стоить от 799 долларов, а 16-дюймовая — минимум 849 долларов. Для сравнения, предыдущие модели с аналогичными чипами стоили не менее 1000 долларов. Новинки уступают флагманам в мощности, но поддерживают функции искусственного интеллекта Copilot+ и улучшенный поиск в Windows.

Новые ноутбуки оснащены OLED-дисплеем с разрешением 2K, который способен работать до 34 часов без подзарядки. За полчаса устройство восполняет 50% заряда. Также предусмотрена поддержка одного внешнего 5K-монитора или двух 4K-экранов.

Для видеосвязи в ноутбуках установлена 1080p IR-камера. Аудиосистема Audio Boost 2.0 улучшает качество звука, а встроенные алгоритмы ИИ помогают удалять фоновый шум во время звонков.

14-дюймовая модель сначала появится на Amazon и в магазине Microsoft в июне, а в июле поступит в продажу на сайте HP. 16-дюймовый вариант выйдет одновременно через официальный сайт HP.