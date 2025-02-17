HP представила новый ИИ-ноутбук EliteBook X G1a со 128 ГБ оперативной памяти и по цене выше игровых ПК

Есть Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, два порта Thunderbolt 4, USB-C, HDMI 2.1 и аудиосистема от Poly Studio.

Модель работает под управлением Windows 11 и поставляется с трехлетней лицензией HP Wolf Pro Security Edition. За автономность отвечает батарея на 74.5 Вт·ч с быстрой зарядкой через 100-ваттный адаптер.