HP представила самый легкий 14-дюймовый игровой ноутбук в мире

Несмотря на свои компактные размеры, Omen Transcend 14 не уступает по мощности. Он оснащен процессорами Intel Core Ultra 7 или Ultra 9 14-го поколения, до 32 ГБ оперативной памяти DDR5, 2 ТБ накопителя и графическим процессором RTX 4070, обеспечивая высокую производительность.

Также у него присутствует множество портов, включая два USB-A и два USB-C (один совместим с Thunderbolt 4), HDMI 2.1 и опциональный Wi-Fi 7 с Bluetooth 5.4 для быстрой беспроводной связи.

Экран на основе технологии OLED с разрешением 2,8K и переменной частотой обновления 120 Гц, HDR и пиковой яркостью 500 нит, охватывая 100% цветовой гаммы DCI-P3