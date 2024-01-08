HP представила самый легкий 14-дюймовый игровой ноутбук в мире

HP представила самый легкий 14-дюймовый игровой ноутбук в миреВесом около 1,6 кг
HP представил Omen Transcend 14, который стал самым легким в мире игровым ноутбуком с 14-дюймовым экраном. С весом всего около 1,6 кг он больше напоминает ультрапортативные модели, чем обычные игровые устройства.
Несмотря на свои компактные размеры, Omen Transcend 14 не уступает по мощности. Он оснащен процессорами Intel Core Ultra 7 или Ultra 9 14-го поколения, до 32 ГБ оперативной памяти DDR5, 2 ТБ накопителя и графическим процессором RTX 4070, обеспечивая высокую производительность.
Также у него присутствует множество портов, включая два USB-A и два USB-C (один совместим с Thunderbolt 4), HDMI 2.1 и опциональный Wi-Fi 7 с Bluetooth 5.4 для быстрой беспроводной связи.
Экран на основе технологии OLED с разрешением 2,8K и переменной частотой обновления 120 Гц, HDR и пиковой яркостью 500 нит, охватывая 100% цветовой гаммы DCI-P3