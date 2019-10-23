HP привезла в Россию рекордно легкий ноутбук бизнес-класса

Производитель заявил, что покупателям будет доступно целых два формата экранов на выбор: FullHD (1920 × 1080 пикселей) и 4К (3840 × 2160 пикселей). Также пользователям дадут возможность установить панель Sure View, предназначенную для защиты от “подглядываний”. К слову, по заверениям HP, ноутбук весит всего лишь 990 грамм, а одного заряда хватит на 24,5 часа автономной работы. Продажи новой модели начинаются с ноября по цене от 99 990 рублей.