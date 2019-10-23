HP привезла в Россию рекордно легкий ноутбук бизнес-класса
Так, новинка построена на базе процессора Intel Core 8-го поколения (Core i5-8365U или Core i7-8665U в зависимости от версии). Оперативной памяти в устройстве от 8 до 16 ГБ, а для хранения файлов предусмотрен SSD-накопитель объемом до 2 ТБ. Также HP Elite Dragonfly получил 13,3-дюймовый сенсорный дисплей, имеющий интересную особенность — его можно вращать на 360 градусов, тем самым делая из ноутбука подобие планшета.
Производитель заявил, что покупателям будет доступно целых два формата экранов на выбор: FullHD (1920 × 1080 пикселей) и 4К (3840 × 2160 пикселей). Также пользователям дадут возможность установить панель Sure View, предназначенную для защиты от “подглядываний”. К слову, по заверениям HP, ноутбук весит всего лишь 990 грамм, а одного заряда хватит на 24,5 часа автономной работы. Продажи новой модели начинаются с ноября по цене от 99 990 рублей.