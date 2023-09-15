HP выпустила 17-дюймовый ноутбук с гибким дисплеем за 500 000 рублей

Однако, наиболее интересной особенностью является система зарядки аксессуаров. Встроенные катушки зарядки позволяют заряжать клавиатуру и стилус прямо от батареи ноутбука. Это исключает необходимость в отдельной зарядке внешних устройств.

Но всё это великолепие имеет свою цену. Стоимость HP Spectre Fold составляет $5000 (около 500 000 тыс рублей), что делает его недоступным для большинства потребителей.

Однако, HP утверждает, что основной задачей компании было продемонстрировать возможности современных технологий, а не массовые продажи.