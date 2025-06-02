HP ZBook Ultra G1a стал первым ноутбуком с Ryzen AI MAX PRO 385 на борту

HP ZBook Ultra G1a стал первым ноутбуком с Ryzen AI MAX PRO 385 на бортуИнтересная новинка получается
Это 8-ядерный чип архитектуры Strix Halo с частотой до 5,06 ГГц и встроенной графикой Radeon 8050S. Новинка стала вторым по старшинству решением в линейке Ryzen AI MAX 300, уступая только флагману MAX+ 395.
Система показала 2489 баллов в однопоточном и 14 136 баллов в многопоточном тесте Geekbench 6. Для сравнения, MAX+ 395 демонстрирует на 17,8% более высокие результаты в однопотоке и до 38% — в многопоточном.
Однако стоит учитывать, что ZBook работал в режиме оптимизации аккумулятора, а также не исключены различия в настройках энергопотребления.
Появление Ryzen AI MAX PRO 385 в розничных устройствах указывает на постепенное расширение модельного ряда Strix Halo. AMD и её партнёры, похоже, начинают внедрять более доступные варианты, постепенно снижая порог входа в ИИ-платформу нового поколения.