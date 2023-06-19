HTC бьёт по всем фронтам — компания выпустит фирменный 10-дюймовый планшет

Сообщается, что новинка призвана удовлетворить потребности профессионалов и студентов, предпочитающих планшеты для работы и учёбы.

Новинка уже прошла сертификацию Google GMS, что свидетельствует о том, что прямо сейчас её тестируют перед релизом.

HTC A103 Plus позиционируется как бюджетный планшет. Он будет поддерживать 4G и Wi-Fi, иметь 10,1-дюймовый FullHD-дисплей. Внутри планшета будет процессор MTK8768A, состоящий из восьми ядер ARM Cortex-A53 и графического чипа IMG8320 для обработки графики.

Камера на задней панели будет иметь разрешение 5 Мп. Впрочем, как и фронтальная камера.

Работать новинка будет под управлением Android 13. Оперативной памяти в планшете будет 4 ГБ, а постоянной — 64 ГБ.