HTC ещё «могёт»: компания представила сразу два новых планшета

HTC A104 оснащён 10,36-дюймовым дисплеем с высоким разрешением 2000 x 1200 пикселей. С планшета можно делать достойные селфи, благодаря 5-мегапиксельной фронтальной камере. На задней панели расположена камера с LED-вспышкой того же разрешения.

Планшет работает на операционной системе Android 13 и оснащён емким аккумулятором на 7000 мАч.

HTC A102 имеет чуть больший 11-дюймовый экран с таким же разрешением. Фронтальная камера обладает 8 Мп, а на задней панели установлен 20-мегапиксельный сенсор со вспышкой. Это устройство работает на ОС Android 12 и имеет аккумулятор на 8000 мАч.

HTC A102 уже доступен для покупки в России по цене 20 990 рублей, а более премиальная модель A104 стоит 17 730 рублей.