HTC привезла в Россию 10-дюймовый Android-планшет за 21 тысяч рублей

Модель получила непримечательное название — HTC A100. В её основу лёг процессор Unisoc T618, состоящий из двух ядер ARM Cortex-A75, а также шести ядер ARM Cortex-A55.

Оперативной памяти в новинке — 8 ГБ, а постоянной — 128 ГБ. Есть возможность расширить её за счёт карты памяти объёмом до 256 ГБ.