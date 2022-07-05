HTC привезла в Россию 10-дюймовый Android-планшет за 21 тысяч рублей

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HTC привезла в Россию 10-дюймовый Android-планшет за 21 тысяч рублейКомпания плавно пытается вернуть свои позиции?
За последние полгода HTC начала подавать признаки жизни в сегменте повседневных гаджетов. Некоторое время назад она представила свой новый флагманский смартфон, а теперь компания привезла в Россию свой новый планшет.
Модель получила непримечательное название — HTC A100. В её основу лёг процессор Unisoc T618, состоящий из двух ядер ARM Cortex-A75, а также шести ядер ARM Cortex-A55.
Оперативной памяти в новинке — 8 ГБ, а постоянной — 128 ГБ. Есть возможность расширить её за счёт карты памяти объёмом до 256 ГБ.
Размер экрана HTC A100 составляет 10,1 дюйма, разрешение — FullHD+. Устройство получило двойную основную камеру с модулями на 13 и 2 Мп. Фронтальная камера может похвастаться модулем на 5 Мп.
Из прочего стоит отметить аккумулятор на 7000 мАч, встроенный LTE-модем, Android 11 «из коробки» и цену — 21 тыс рублей. Купить планшет можно в Ситилинке.