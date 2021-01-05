Huawei добавит новую видеокарту NVIDIA в свой флагманский ноутбук MateBook X Pro

Huawei не только добавит в ноутбук процессор Intel Core 11-го поколения (прежде MateBook X Pro работал лишь под управлением 10-го поколения), но и дискретную видеокарту MX450 от NVIDIA, передаёт слова интернет-инсайдеров издание Gizchina. Стоит отметить, что, по словам сетевых источников, речь идёт о её энергоэффективной версии, что не отменяет достаточно серьёзного апгрейда лэптопа.

Вполне вероятно, что анонс новой модификации Huawei MateBook X Pro состоится уже совсем скоро — в рамках CES 2021. Если это так, то ждать осталось недолго — мероприятие стартует уже 11 января.