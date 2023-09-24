Huawei готовит флагманский планшет с процессором как у Mate 60 Pro

Новинка привлекла внимание благодаря своему процессору: она оснащена чипом Kirin 9000s, который также используется в смартфонах серии Mate 60.

Согласно информации, найденной на платформе Geekbench, планшет будет доступен в нескольких конфигурациях, включая модели с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутренней. Операционная система устройства — HarmonyOS 4.0.0.116, совместимая с AOSP 12.

Особенностью нового MatePad Pro является его увеличенный размер экрана — 13,2 дюйма. Кроме того, планшет будет поддерживать новейшую технологию беспроводной связи NearLink, которая обеспечивает быстрое и стабильное соединение с другими устройствами.

В общем, новый планшет от Huawei обещает стать настоящим флагманом среди устройств своего класса, сочетая в себе передовые технологии и высокую производительность.