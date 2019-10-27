Ноутбуки и планшеты
Вчера 19:04
Huawei готовит новый недорогой планшет с мощным железом
Правда не до конца ясна судьба устройства на глобальном рынке
Как стало известно, Honor разрабатывает новый недорогой планшет, который представит публике в самое ближайшее время. Если верить утечкам, то называться устройство будет Honor Tab 6, а в его основу ляжет фирменный процессор Huawei - Kirin 810, который может похвастаться крайне приличной производительностью.
Последним устройством от китайской компании, работающим на Kirin 810 была китайская версия Honor 9X. И именно в этот момент возникают вопросы: если компания все же решит выпустить свой планшет не только для Китая, но и для глобального рынка, не будет ли его ждать та же судьба, что и недорогой смартфон Honor? Не превратится ли Honor Tab 6 в тыкву, сменив свежий Kirin на более старую версию фирменного чипсета?
Если отбросить сомнения и переживания, то в сухом остатке остаются следующие данные: устройство должны представить в ближайшее время вместе с новым смартфоном Honor V30. Прошлое поколение фирменного планшета Honor - Honor Tab 5 - на старте продавался всего за 165 долларов, а значит и цена на новинка составит что-то в этом же районе.
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