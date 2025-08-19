Эксперт о новом планшете HUAWEI MatePad 11.5 2025: экран как бумага и удобный стилус

Эксперт о новом планшете HUAWEI MatePad 11.5 2025: экран как бумага и удобный стилусХорошая модель для чтения, если вы не хотите E-Ink
Экран-бумага
Одна из главных особенностей планшета HUAWEI MatePad 11.5 2025 — экран с матовой поверхностью, рассеивающей отражённый свет, чтобы минимизировать блики. Эффект от восприятия такого экрана похож на бумагу, хотя с E-Ink экран не имеет ничего общего: по сути, тут обычный ЖК.
При этом, матовое напыление не помешало экрану показывать хорошие результаты в замерах яркости и контрастности. Редакционные замеры показали максимальную яркость в 537 кд/м2 и контрастность в 1500:1, и всё это при весьма точной цветопередаче (DeltaE от 1,45 при идеальном значении равном 1,0).
Правда, если вы предпочитаете глянцевые экраны (даже несмотря на блики), такой экран вам будет очень непривычен.
Удобный чехол-клавиатура
На тестирование планшет приехал в комплектации с фирменным чехлом-клавиатурой. Клавиатура работает по Bluetooth при том, что может подзаряжаться от планшета. Сам чехол состоит из двух половинок, и клавиатура в случае если она не нужна отстёгивается и на планшете остаётся только спинка с бортиками, защищающими планшет при падении, правда, не со всех сторон. У этой спинки имеется откидная ножка для установки планшета на стол.
Половинки соединяются между собой магнитом, который довольно мощный, чтобы удерживать планшет даже если его держать за клавиатуру.
Стилус
Также производитель прислал на тест и фирменный стилус. Он тоже работает с планшетом по Bluetooth и крепится на магните на верхнем торце планшета. К сожалению, крепление не такое надёжное как у Samsung (тем более, у планшетов Samsung ещё есть дополнительная возможность крепить стилус под откидную часть спинки) и есть опасения, что стилус может потеряться при переноске.
Производительность и автономность
Планшет работает на процессоре Kirin 8020 разработки компании HUAWEI. Его производительность, как показали первые тесты, находится на уровне Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 и MediaTek Dimensity 7300 Ultimate.
А в тестах автономности планшет показал результаты, сравнимые с другими планшетами (смартфоны, само собой, работают дольше за счёт крохотного дисплея) с похожей ёмкостью аккумулятора, 10100 мАч.
Камера
Планшет оборудован 13-мегапиксельной основной камерой и 8-мегапиксельной селфи-камерой. Первые тестовые снимки показали, с одной стороны, неплохую цветопередачу в условиях хорошего освещения, с другой — очевидный недостаток светосилы. Для ночных снимков такая камера совсем не подойдёт, в остальных условиях её, по меркам планшетов, достаточно.
Выводы
Благодаря своим возможностям и предустановленному офисному ПО планшет HUAWEI MatePad 11.5 2025 подойдёт для работы с документами, создания набросков и рисунков (для последнего установлено приложение Get Paint в котором можно найти множество реалистичных кистей), чтения книг и просмотра фильмов. А вот для игр лучше выбрать что-то более производительное.