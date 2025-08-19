Эксперт о новом планшете HUAWEI MatePad 11.5 2025: экран как бумага и удобный стилус

При этом, матовое напыление не помешало экрану показывать хорошие результаты в замерах яркости и контрастности. Редакционные замеры показали максимальную яркость в 537 кд/м2 и контрастность в 1500:1, и всё это при весьма точной цветопередаче (DeltaE от 1,45 при идеальном значении равном 1,0).

Правда, если вы предпочитаете глянцевые экраны (даже несмотря на блики), такой экран вам будет очень непривычен.

Удобный чехол-клавиатура

На тестирование планшет приехал в комплектации с фирменным чехлом-клавиатурой. Клавиатура работает по Bluetooth при том, что может подзаряжаться от планшета. Сам чехол состоит из двух половинок, и клавиатура в случае если она не нужна отстёгивается и на планшете остаётся только спинка с бортиками, защищающими планшет при падении, правда, не со всех сторон. У этой спинки имеется откидная ножка для установки планшета на стол.