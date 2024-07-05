Huawei MatePad 11.5”S c продвинутым приложением для рисования начали продавать в РФ

Они доступны в трех цветах: сиреневый, серебристый и серый, и оснащены 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутреннего накопителя.

Одной из главных особенностей новинок является приложение для рисования GoPaint, доступное только на этих устройствах.

HUAWEI MatePad 11.5”S оборудованы экраном нового поколения PaperMatte с соотношением сторон 3:2 и частотой обновления до 144 Гц.

Планшеты поддерживают аксессуары с технологией NearLink и обновленное приложение «Блокнот». Цена устройства — 35 990 рублей, а версия с умной магнитной клавиатурой обойдется в 44 990 рублей.

Отметим, что приложение GoPaint позволяет пользователям рисовать с минимальной задержкой и работать с несколькими слоями. Стилус HUAWEI M-Pencil (3-го поколения) с технологией NearLink обеспечивает высокую точность и реалистичное ощущение рисования.