HUAWEI MatePad Pro 12,2″ поступил в продажу в России — экран до 2000 нит и клавиатура в комплекте

Новинка получила яркий Tandem OLED-дисплей с пиковой яркостью до 2000 нит, контрастностью 2 000 000:1 и антибликовым покрытием, устраняющим до 99% отражений.

Планшет отличается тонким (5,5 мм) и лёгким (508 г) корпусом, что делает его удобным для повседневного использования. В комплекте идёт клавиатура HUAWEI Glide Keyboard, поддерживающая хранение и зарядку стилуса.