Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 14:52
Huawei начала продавать свой самый крупный ноутбук в России
По достаточно приятной цене
Компания Huawei анонсировала старт продаж своего самого крупного ноутбука — MateBook D16 — на территории России.
По словам представителей бренда, новинка уже успела побить рекорды по предзаказам. В этом плане новый MateBook даже обогнал MateBook D14 и D15 2020 года.
В основу новинки лёг процессор AMD Ryzen 5 4600H. При этом размер дисплея устройства составляет 16,1 дюйма, а толщина и вес всего лишь 18,4 мм и 1,74 кг соответственно.
В России продаётся две версии ноутбука: 8/512 ГБ и 16/512 ГБ. За них Huawei просит 71 990 и 74 990 рублей соответственно. Купить новенький Huawei MateBook D16 можно либо в официальном интернет-магазине компании, либо в магазинах партнёров.