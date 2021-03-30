Huawei начала продавать свой самый крупный ноутбук в России

По словам представителей бренда, новинка уже успела побить рекорды по предзаказам. В этом плане новый MateBook даже обогнал MateBook D14 и D15 2020 года.

В основу новинки лёг процессор AMD Ryzen 5 4600H. При этом размер дисплея устройства составляет 16,1 дюйма, а толщина и вес всего лишь 18,4 мм и 1,74 кг соответственно.