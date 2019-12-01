Huawei начала продажи собственных недорогих ноутбуков на базе AMD

Ноутбуки работают на базе процессоров AMD Ryzen. Отмечается, что есть модели как с предустановленной операционной системой Windows, так и Linux. Ноутбуки оснащены встроенным сканером отпечатков пальцев, который расположен на клавише включения, а также встроенной в верхний ряд клавиатуры камерой. Новинки оборудованы Full HD экранами с разрешением IPS. Что касается времени автономной работы, то оно составляет порядка 9,5 часов.

Ноутбуки доступны в нескольких различных вариантах, стоимость которых варьируется от 469 долларов (30 158 рублей) до 597 долларов (38 389 рублей).