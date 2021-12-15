Huawei объявила предновогодние скидки на устройства

Акция стартует 15 декабря. В этот период покупатели смогут приобрести смартфон Huawei Nova 9 и планшет Huawei MatePad 11 в конфигурации 64 ГБ за 31999 и 29990 рублей соответственно. Скидка составит 8 тысяч рублей, при добавлении товара в корзину, и 5 тысяч рублей.

В акции также участвует ноутбук Huawei MateBook D16 за 69990 рублей вместо 79990. При этом доставка товаров будет бесплатной.

Купить товары по акционным ценам можно в официальном магазине компании Huawei.