Huawei перестанет выпускать Windows-ноутбуки

Об этом сообщил председатель потребительского подразделения Huawei, Ю Чэндун. Теперь устройства компании будут работать на экосистеме HarmonyOS, которая изначально была основана на Android Open Source Project, но к 2024 году планируется избавиться и от всех следов Android в новой версии — HarmonyOS Next.

Ранее Huawei уже предпринимала попытки заменить Windows на китайский дистрибутив Linux под названием Deepin, однако эта инициатива не нашла отклика у потребителей.

Теперь бренд намерен полноценно интегрировать HarmonyOS на своих ноутбуках, хотя пока неясно, затронет ли это решение глобальный рынок или только Китай.

Отказ от Windows может создать трудности для пользователей, которые привыкли к этой операционной системе, особенно учитывая её популярность: в августе 2024 года Windows занимала 71.47% мирового рынка настольных платформ.