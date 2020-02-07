Ноутбуки и планшеты
Сегодня 11:49
Huawei подарит планшет за покупку фирменного ноутбука в России
Достаточно щедрое предложение, учитывая стоимость устройства отдельно от акции
Как стало известно, Huawei запустила процесс прием предварительных заказов на свои новые ноутбуки серии MateBook D с диагоналями экранов 14 и 15,6 дюйма. Самым интересным во всем этом можно назвать крайне приятную акцию, которую китайский гигант приурочил к запуску нового продукта в России.
Так, абсолютно любой покупатель, оформивший предзаказ на ноутбуки линейки MateBook D, получит в подарок фирменный планшет компании MediaPad T5, который по отдельности стоит 14 990 рублей. Что же до цены самих ноутбуков, то Huawei MateBook D 14 оценен в 47 990 рублей за версию с 8 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD, а 15-дюймовая версия обойдется чуть дешевле — в 44 990 рублей — правда тут и SSD-накопитель всего лишь на 256 ГБ.
Что касательно прочих внутренностей новинок, то ноутбуки оснащены IPS-экранами с разрешением FullHD, работают на базе процессора AMD Ryzen 5 3500U, а также имеют время автономной работы в 9,5 часов.