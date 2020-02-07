Huawei подарит планшет за покупку фирменного ноутбука в России

Так, абсолютно любой покупатель, оформивший предзаказ на ноутбуки линейки MateBook D, получит в подарок фирменный планшет компании MediaPad T5, который по отдельности стоит 14 990 рублей. Что же до цены самих ноутбуков, то Huawei MateBook D 14 оценен в 47 990 рублей за версию с 8 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD, а 15-дюймовая версия обойдется чуть дешевле — в 44 990 рублей — правда тут и SSD-накопитель всего лишь на 256 ГБ.