Huawei показала ноутбуки для чиновников и бизнеса с Intel Core i7 и "топовым" железом

Данная линейка будет именоваться Huawei MateBook B, причем уже сегодня компания показала три новых устройства в ее рамках: MateBook B5-420, B3-510 и B3-410. Первый из них получил 14-дюймовый дисплей с разрешением 2160 х 1440 пикселей и несколькими процессорами на выбор (Intel Core i5-10210U и i7-10510U). На выбор также имеется от 8 до 16 ГБ оперативной памяти и SSD-диск объемом 512 ГБ. За видеозадачи в ноутбуке отвечает дискретная видеокарта NVIDIA GeForce MX350. К слову, цена базовой модели на Intel Core i5 и 8 ГБ оперативной памяти без дискретной видеокарты составит 1 015 долларов, в то время как за версию на базе Intel Core i7, с 16 ГБ оперативной памяти и видеокартой обойдется в 1 260 долларов.