Huawei покажет новые беспроводные наушники и ноутбук уже 19 мая

Но несмотря на это, китайский бренд продолжает развиваться и, видимо, даже не думает сдаваться. Так, GSMArena пишет, что уже 19 мая пройдёт презентация, на которой Huawei покажет новые беспроводные TWS-наушники FreeBuds 4 и ноутбук MateBook 16.

Стоит отметить, что грядущее мероприятие состоится в Китае. А это значит, что как минимум новый лэптоп должен будет отличаться от представленного ранее MateBook D 16. При этом инсайдеры сообщают, что наушники и ноутбук станут главными, но не единственными девайсами мероприятия.

Ожидается, что на презентации нам также покажут детские «умные» часы Watch 4X, весы Body Fat Scale 3 Pro и роутер H6.