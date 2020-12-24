Huawei представила игровые ноутбуки дешевле 75 тысяч рублей

Речь идёт о линейке MateBook D 2021 года, которую оснастили не только процессорами от Intel, но дискретными видеокартами от NVIDIA. На выбор есть две модели: MateBook D14 и D15 с 14 и 15,6-дюймовыми дисплеями соответственно. Разрешение экрана обеих моделей составляет 1920х1080 пикселей.

Оснащаются ноутбуки процессорами Intel Core i5 и Core i7 11-го поколения, 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем на 512 ГБ. При этом если 14-дюймовую модель можно выбрать как со встроенной графикой Intel Xe, так и дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX450, то у 15-дюймовой версии такого выбора нет, т.к. графика NVIDIA стоит во всех модификациях.

В продажу Huawei MateBook D14 поступят уже 1 января 2021 года по цене 765 и 979 долларов за версии Intel Core i5-1135G7/Intel Xe и Intel Core i7-1165G7/GeForce MX450 соответственно. MateBook D15 обойдётся уже в 839 и 979 долларов за модификации на базе Intel Core i5-1135G7 и Intel Core i7-1165G7 соответственно.