Huawei представила MateBook 14" с 32 ГБ оперативки и 2.5К экраном всего за $840

Этот ноутбук оснащён 14-дюймовым экраном с разрешением 2.5K, поддерживающим 100% цветового пространства sRGB и функцию сенсорного управления.

Основные характеристики этой модели включают в себя процессоры 13-го поколения Intel Core i5 и i7, а также впечатляющие 32 ГБ оперативной памяти LPDDR4x-4266.

Пользователи также могут выбрать между SSD-накопителями объёмом 512 ГБ или 1 ТБ. Что касается портов, ноутбук имеет два USB-A, один USB-C, HDMI и 3,5 мм аудиоразъём.

Стоимость нового MateBook 14 2023 составляет всего 6099 юаней, что ориентировочно равняется $840. Что, в свою очередь, делает устройство одним из самых доступных ноутбуков с такими интересными характеристиками на рынке.