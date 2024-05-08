Huawei представила ноутбук MateBook 14 2024 с сенсорным OLED-дисплеем и поддержкой фирменного стилуса

Одной из главных особенностей устройства стал 14.2-дюймовый сенсорный OLED-дисплей с разрешением 2.8K и частотой обновления 120 Гц, поддерживающий работу с фирменным стилусом M-Pencil третьего поколения.

Ноутбук обладает высокой цветопередачей с 10-битной глубиной цвета и поддержкой цветовых пространств sRGB, P3 и Adobe RGB. Высокая частота PWM 1920Hz и максимальная яркость в 450 нит гарантируют комфортное изображение без мерцания даже при ярком освещении.