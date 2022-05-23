Huawei представила новый 14-ядерный ноутбук с процессором на 5 Ггц

Отличительной особенностью устройства стало то, что топовая модель может похвастаться флагманским 14-ядерным процессором Intel Core i9-12900H. Он работает на частоте до 5 ГГц.

При этом важно понимать, что дискретной видеокарты здесь нет. В связи с этим Huawei отказалась в устройстве от использования мощной системы охлаждения — вместо неё используются лишь две медные тепловые трубки, а также два стандартных вентилятора.