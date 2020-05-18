Huawei представила первый в мире планшет с поддержкой 5G и новенького Wi-Fi 6+
Устройство работает на базе фирменного процессора Kirin 985, которая по сути является примерно тем же самым, что и прошлогодний флагманский Kirin 990. Также, благодаря поддержке Wi-Fi 6+, Honor Tab V6 способно достигать скорости загрузки в 2,4 Гбит/с — это в два раза больше, чем у самого нового iPad Pro 2020. Помимо этого новинка имеет поддержку стилуса Magic-Pencil, поддерживающего определение 4096 степеней нажатия, который к тому же идет в комплекте с планшетом.
Размер дисплея нового планшета Honor составляет 10,4 дюйма, при этом даже с таким огромным экраном и вполне стандартным аккумулятором на 7 250 мАч, устройство способно проработать от одного заряда до 13 часов.
Продажи Honor Tab V6 начнутся уже сегодня, правда пока что только в Китае. Зато приобрести планшет можно будет в таких магазинах как Huawei Mall, JD.com, Tmall. К сожалению, информации о вариантах памяти и стоимости новинки в сети пока что нет.