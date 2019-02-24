Huawei представила премиальный ноутбук MateBook X Pro

Ноутбук заключён в металлический корпус серого или серебристого цвета. Дисплей имеет диагональ 13,9 дюйма соотношением сторон 3:2 и разрешением 3000 х 2000 пикселей, он занимает 91% передней панели благодаря тонким рамкам.

Он базируется на новых процессорах Intel вплоть до Core i7-8565U и графике NVIDIA GeForce MX250. Технология Huawei Share обеспечивает быструю передачу контента между смартфонами и ноутбуком — на скорости до 30 МБ/с. Буфер обмена можно разделить со смартфоном, а скриншот сделать жестом тремя пальцами вниз по экрану. В кнопку включения встроен сканер отпечатков пальцев.