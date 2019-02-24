Huawei представила премиальный ноутбук MateBook X Pro

К открытию выставки MWC 2019, которая пройдёт в Барселоне с 25 по 28 февраля, компания Huawei представила новый премиальный ноутбук MateBook X Pro.
Ноутбук заключён в металлический корпус серого или серебристого цвета. Дисплей имеет диагональ 13,9 дюйма соотношением сторон 3:2 и разрешением 3000 х 2000 пикселей, он занимает 91% передней панели благодаря тонким рамкам.
Он базируется на новых процессорах Intel вплоть до Core i7-8565U и графике NVIDIA GeForce MX250. Технология Huawei Share обеспечивает быструю передачу контента между смартфонами и ноутбуком — на скорости до 30 МБ/с. Буфер обмена можно разделить со смартфоном, а скриншот сделать жестом тремя пальцами вниз по экрану. В кнопку включения встроен сканер отпечатков пальцев.
Ноутбук предлагается в двух конфигурациях:
- Intel Core i7, графика NVIDIA GeForce MX250, 16 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ на накопителе, сенсорный экран — 1999 евро
- Intel Core i5, графика NVIDIA GeForce MX250, 8 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ на накопителе, сенсорный экран — 1599 евро